Рецидивист отобрал телефон, чтобы подарить родственнику

26.04.2019 11:15 203

В полицию Малоярославецкого района обратился 20-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что на автовокзале к нему подошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать телефон.

Стоимость мобильника потерпевший оценил в 7 тысяч рублей.

Сотрудниками МВД, по горячим следам был задержан подозреваемый, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 26 апреля.

Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Похищенный гаджет рецидивист подарил своему родственнику.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Телефон вернули владельцу.

Фото: пресс-служба МВД.