Водитель «Шевроле» влетел в столб на ровной дороге

26.04.2019 11:04 175

В пятницу, 25 апреля, около 22 часов на улице Сенина в Козельске автомобиль «Шевроле» врезался в столб. По предварительным данным, 33-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей