Водитель «Шевроле» влетел в столб на ровной дороге

В пятницу, 25 апреля, около 22 часов на улице Сенина в Козельске автомобиль «Шевроле» врезался в столб.
По предварительным данным, 33-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.
Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД.
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