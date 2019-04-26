Иностранный студент сбывал героин через закладки в Калуге

26.04.2019 10:42 219

Полицейские задержали двух выходцев из Средней Азии по подозрению в реализации наркотиков, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 26 апреля.

При обыске в карманах у молодых людей обнаружили свертки с порошком. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество с содержанием героина.

В автомобиле и в съемной квартире, где проживали граждане, также были изъяты аналогичные свертки. Общая масса найденных наркотиков составила около 500 грамм.

В ходе расследования выяснилось, что один из мужчин является студентом иностранного ВУЗа правоохранной направленности. И даже проходил службу в органах.

В отношении молодых людей были возбуждены уголовные дела.

Фото: Pixabay.com.