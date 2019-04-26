Средний класс пожарной опасности установлен в лесах области

26.04.2019 08:12 206

В лесах на всей территории Калужской области наблюдается 3-й класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба МЧС в четверг, 25 апреля.

Это значит, что пожароопасность средняя.

Всего с начала года было зарегистрировано 10 очагов природных пожаров. Из них 3 пожарища на площади около 20 гектар спасатели потушили в минувшую среду.

В основном причиной палов является либо умышленный поджог, либо халатность.

По этой причине инспекторы проводят ежедневные рейды и патрулирования, чтобы предотвратить новые возгорания.

Фото: пресс-служба МЧС.