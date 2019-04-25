Добровольцы высадили более 6 000 сеянцев сосны в заповеднике

25.04.2019 20:11 146

У деревни Заболотье в Перемышльском районе было высажено 6156 сеянцев сосны обыкновенной, сообщила пресс-служба нацпарка «Угра» в четверг, 25 апреля.

В посадках принимали участие сотрудники одной из косметических фирм. Не смотря на то, что работа была физически трудной, никто не сбежал и даже сильно не жаловался.

Фото: пресс-служба национального парка «Угра».