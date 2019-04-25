Добровольцы высадили более 6 000 сеянцев сосны в заповеднике

У деревни Заболотье в Перемышльском районе было высажено 6156 сеянцев сосны обыкновенной, сообщила пресс-служба нацпарка «Угра» в четверг, 25 апреля.
В посадках принимали участие сотрудники одной из косметических фирм. Не смотря на то, что работа была физически трудной, никто не сбежал и даже сильно не жаловался.
Фото: пресс-служба национального парка «Угра».
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