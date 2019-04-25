Полиция рассказала о схемах мошенничества через сайты купли-продажи

25.04.2019 18:55 222

Мошенничество через объявления о купле-продаже товара в интернете не редкость. Злоумышленники могут представляться и покупателем и продавцом.

В случае, когда мошенник представляется покупателем, он предлагает сразу оплатить товар и просит продиктовать данные банковской карты и смс-код, который пришел на телефон.

Если мошенник представляется продавцом, то он готов продать вещь по крайне низкой цене из-за срочности.

Злоумышленник просит внести предоплату на карту. После получения денег он снимает объявление и отключает телефон.

Подобные комбинации используются уже много лет, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 25 апреля. Однако, до сих пор находятся доверчивые люди, поддающиеся на подобный обман.

Фото: Pixabay.com