В Обнинске усилят контроль за мотоциклистами

25.04.2019 13:12 215

С 24 по 28 апреля в Обнинске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

Инспекторы ДПС с особым вниманием отнесутся к соблюдению ПДД водителями мотоциклов, наличию у них пассивной защиты, световозвращательных элементов.

Также будет усилен контроль за теми водителями, которые управляют мотоциклами без государственных регистрационных знаков, сообщила пресс-служба ОГИБДД ОМВД.

Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Обнинску.