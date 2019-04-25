В Обнинске усилят контроль за мотоциклистами

С 24 по 28 апреля в Обнинске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл».
Инспекторы ДПС с особым вниманием отнесутся к соблюдению ПДД водителями мотоциклов, наличию у них пассивной защиты, световозвращательных элементов.
Также будет усилен контроль за теми водителями, которые управляют мотоциклами без государственных регистрационных знаков, сообщила пресс-служба ОГИБДД ОМВД.
Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Обнинску.
|
Прокуратура через суд обязала школу провести ремонт полов в коридоре 25.04.2019 16:49
Спасатели подсчитали количество палов травы с начала года 25.04.2019 13:38
Три машины столкнулись под Юхновом 25.04.2019 12:16
Еще одну «целительницу» задержали за мошенничество 25.04.2019 12:06
Сотрудники ДПС проверили инструкторов автошкол 25.04.2019 11:49
18-летний парень украл автомобиль и сдал его на металлолом 25.04.2019 11:48
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: