Сотрудники ДПС проверили инструкторов автошкол

Сотрудники ДПС провели проверку инструкторов автошкол в Обнинске, Малоярославце и Балабаново, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД в четверг, 25 апреля.
В 5 случаях из 7 оказалось, что у мастеров обучения вождению нет соответствующего законодательству удостоверения.
Кроме того, у одного из них не было полиса ОСАГО.
В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.
Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Калужской области.
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