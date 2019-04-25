Сотрудники ДПС проверили инструкторов автошкол

25.04.2019 11:49 216

Сотрудники ДПС провели проверку инструкторов автошкол в Обнинске, Малоярославце и Балабаново, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД в четверг, 25 апреля.

В 5 случаях из 7 оказалось, что у мастеров обучения вождению нет соответствующего законодательству удостоверения.

Кроме того, у одного из них не было полиса ОСАГО.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Калужской области.