18-летний парень украл автомобиль и сдал его на металлолом

25.04.2019 11:48 149

В полицию Дзержинского района обратился мужчина с заявлением о краже автомобиля, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 25 апреля.

Гражданин оставил машину возле дома своего знакомого в деревне Карцово и попросил присматривать за ней. В один из дней автомобиль исчез.

Полиция нашла транспортное средство в пункте приема металлолома и установила подозреваемого. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель.

Молодой человек признался в содеянном. Ему грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.

Фото: Pixabay.com.