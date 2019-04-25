18-летний парень украл автомобиль и сдал его на металлолом

В полицию Дзержинского района обратился мужчина с заявлением о краже автомобиля, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 25 апреля.
Гражданин оставил машину возле дома своего знакомого в деревне Карцово и попросил присматривать за ней. В один из дней автомобиль исчез.
Полиция нашла транспортное средство в пункте приема металлолома и установила подозреваемого. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель.
Молодой человек признался в содеянном. Ему грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.
Фото: Pixabay.com.
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