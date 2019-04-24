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Двое рыбаков провалились под лед в Дзержинском районе

24.04.2019 15:38 0 308
Двое рыбаков провалились под лед в Дзержинском районе

Двое рыболовов из Калуги на прошлой неделе провалились под лед на озере в селе Острожном, сообщила пресс-служба регионального УФСИН в среду, 24 апреля.

Мужчин спас сотрудник исправительной колонии №2 Павел Шумкин с товарищем Геннадием Захлебиным.

Павел выбежал и увидел, что на самой середине озера провалились два человека, - рассказали в пресс-службе. С помощью большой палки он помог им выбраться из полыньи. Вместе с товарищем Геннадием Захлебиным они по льду вытащили пострадавших на берег.

Рыбаков отвезли в больницу. Но уже в тот же день они заехали к спасителю, поблагодарили и вернули одолженную одежду.

Фото: pxhere.com.


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