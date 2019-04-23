Боровчанина будут судить за капли в нос с героином

23.04.2019 20:19 441

33-летний боровчанин приобрел в Обнинске раствор, содержащий 4 грамма героина. Мужчина замаскировал наркотик под капли в нос.

Затем гражданин договорился с третьим лицом, чтобы передать раствор товарищу, который сидит в тюрьме в Медыни.

На этом этапе о махинации стало известно сотрудникам правоохранительных органов, сообщил новостной портал Obninsk.Name во вторник, 23 апреля.

В отношении жителя Боровска было возбуждено уголовное дело. На время следствия его поместили в СИЗО.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.