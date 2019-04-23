Алиментщик погасил задолженность, чтобы не лишиться водительских прав

23.04.2019 19:36 61

Калужанин задолжал алименты на двух своих детей. Сумма задолженности превысила 55 тысяч.

Тогда судебным приставом был применен ряд мер принудительного исполнения к неплательщику, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 23 апреля.

Кроме того мужчину вызвали в отдел судебных приставов для беседы.

Гражданину сообщили, что в случае дальнейшего уклонения от уплаты долга он может лишиться водительских прав.

Мужчину такая перспектива не устроила, и он оплатил на месте всю накопившуюся задолженность.

Фото: пресс-служба УФССП.