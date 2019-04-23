Водитель «Тойоты» вылетел в кювет и получил травмы

23.04.2019 19:21 95

Во вторник, 23 апреля, в 13-15 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Хвастовичском районе.

Водитель Toyota RAV4 не справился с управлением и вылетел в кювет около деревни Колодяссы, сообщила пресс-служба МЧС.

Тяжесть полученных им травм не указывается.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек – спасатели, сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба МЧС.