Автомобилиста приговорили к 7 месяцам колонии за пьяную езду

23.04.2019 18:35 111

В феврале 23-летнего жителя Козельска остановили сотрудники ДПС. Молодой человек был нетрезв и пройти освидетельствование отказался.

Позже мужчина признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела без исследования доказательств, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 23 апреля.

Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев 15 дней с отбыванием в колонии – поселении.

Также молодого человека лишили водительских прав на 3 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры.