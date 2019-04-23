Электрички в Ферзиково и Износки будут ходить чаще

23.04.2019 20:44 194

С 27 апреля четыре пригородных поезда, курсирующих по маршрутам Калуга-Износки и Калуга-Ферзиково, будут выполнять рейсы ежедневно, сообщила пресс-служба РЖД. В настоящий момент поезда курсируют только по рабочим дням. Дополнительные рейсы назначены в связи с началом дачного сезона. Точное расписание электричек можно узнать на сайте РЖД. Фото: пресс-служба РЖД.



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