Пасынок порезал отчима за 4 тысячи рублей в Кирове

23.04.2019 11:57 200

В Кирове местный житель со своей женой и ее ранее судимым сыном распивали спиртное. В какой-то момент пасынок схватил кухонный нож и стал требовать у отчима денег.

Мужчина отдал свою банковскую карту. Тем не менее, 33-летний «сын» порезал ему кисть руки.

Покинув квартиру родителей, молодой человек в ближайшем банкомате снял 4 тысячи рублей. На эти деньги он купил алкоголь и сигареты, и направился к себе домой.

Там его и задержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит срок до 10 лет, сообщила пресс-служба МВД.

Фото: пресс-служба МВД.