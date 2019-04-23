Количество укушенных клещами выросло в 2,6 раза в области

23.04.2019 08:00 258

За минувшую неделю в больницы области с укусами клещей обратились 26 человек. Это в 2,6 раза больше, чем за позапрошлую, когда кровососы покусали 10 человек.

В лабораторию сдали 26 насекомых, у 4 из них нашли возбудители боррелиоза, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что в лес надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду. У рубашек должны быть рукава с манжетами, брюки следует заправлять в обувь или носки. Одежду — обрабатывать репелентами.

Фото: pxhere.com