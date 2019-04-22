Людиновским стоматологам платили слишком редко

22.04.2019 15:53 332

Нарушения при выплате зарплаты обнаружили при проверки частной стоматологической клиники в Людиново, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 22 апреля.

Зарплату сотрудникам выплачивали всего раз в месяц. А по закону должны давать деньги не реже, чем два раза.

После вмешательства прокуратуры, медики стали получать финансы чаще, а директора оштрафовали на 12 000 рублей.

Фото: pxhere.com