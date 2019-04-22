Дама прикинулась беременной, чтобы украсть демисезонное пальто

22.04.2019 09:32 762

Жительница Тулы приехала в Калугу и попыталась украсть из магазина на Суворова демисезонное пальто и сумочку, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 22 апреля.

Дама зашла в примерочную, запихнула пальто под одежду и прикинулась беременной. Но на выходе ее остановил бдительный продавец. Поскольку воровка добровольно отказалась расставаться с добычей, администратор вызвала полицию.

Оказалось, что 31-летняя тулячка уже не раз сидела, в том числе и за кражи. «На дело» она пошла потому, что купить понравившиеся вещи не могла — денег не было.

За попытку воровства ей грозит до 2 лет.

Фото: pxhere.com