Водитель минивэна сбил лося в Бабынинском районе

20.04.2019 11:35 228

В субботу, 20 апреля, около часа ночи на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Бабынинском районе. Минивэн «Мерседес» сбил лося на 210 километре киевской трассы. Водитель получил травмы, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек - спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба МЧС.



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