Саженцы неизвестного качества нашли на 5 рынках области

22.04.2019 07:48 399

Специалисты обнаружили 5 фактов продажи саженцев плодово-ягодных культур без документов, подтверждающих качество и 4 факта реализации семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора. Торговали непонятным посадочным материалом в Бабынино, Мещовске, Юхнове, Медыни и Мосальске. Семена и посадочный материал запретили продавать. 9 человек привлекли к административной ответственности. Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей