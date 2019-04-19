Калуге вернули участок, незаконно ставший частным

19.04.2019 17:54 193

Земельный участок в пригородной калужской деревне Михалево перешел в частную собственность по подложным документам, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 19 апреля.

«Собственник» предоставил справку, что участок был выделен ему в 1993 году. По ней зарегистрировал 0,3 га земли. Но в архиве оригинала документа не обнаружено.

Суд постановил, что участок должен быть возвращен в собственность города. Прокуратура контролирует, чтобы решение было исполнено.