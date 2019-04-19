Пригородные калужские деревни уже без воды, Правобережье частично отключат в субботу

19.04.2019 10:54 345

В пятницу, 19 апреля, отключили воду в пригородных калужских деревнях Шопино, Чижовке и Воровой. Ее не будет с 9:00 до 17:00.

Воду отключили из-за аварийных работ на улице Озерной, сообщила пресс-служба «Калугаоблводоканал»

В субботу, 20 апреля, будут проводить ремонтные работы на улице Энергетиков.

С 9:00 до 19:00 не будет холодной воды: