Дверь торгового павильона в Кирове тушили сразу 6 пожарных

19.04.2019 09:09 329

В пятницу, 19 апреля, загорелась дверь в торговом павильоне на кировской улице имени Розы Люксенбург.

О пожаре спасателям сообщили в 6:29. Горело так сильно, что тушить пламя приехали две бригады: 6 пожарных и 2 спецмашины.

От огня никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС Росии по Калужской области