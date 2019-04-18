Глава совхоза расчистил пруд и стал примером для соседей

Деревня Мишково Боровского районе находится на стыке трех муниципальных образований. Бывали случаи, когда различные службы не могли определиться, кому из них нужно выезжать на вызов.
Поэтому глава администрации организовал и провел работы по расчистке пожарного пруда и подъезда к нему, сообщило интернет-издание «Неделя Боровского района» в четверг, 18 апреля.
Теперь в случае ЧП и спасатели, и местная добровольная команда могут беспрепятственно подъехать к водоему.
Проделанную работу положительно оценили сотрудники МЧС и поставили поселение в пример соседям.
Фото: Pixabay.com.
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