Глава совхоза расчистил пруд и стал примером для соседей

18.04.2019 18:34 265

Деревня Мишково Боровского районе находится на стыке трех муниципальных образований. Бывали случаи, когда различные службы не могли определиться, кому из них нужно выезжать на вызов.

Поэтому глава администрации организовал и провел работы по расчистке пожарного пруда и подъезда к нему, сообщило интернет-издание «Неделя Боровского района» в четверг, 18 апреля.

Теперь в случае ЧП и спасатели, и местная добровольная команда могут беспрепятственно подъехать к водоему.

Проделанную работу положительно оценили сотрудники МЧС и поставили поселение в пример соседям.

Фото: Pixabay.com.