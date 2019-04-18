Выставочный павильон кованых изделий организовали сотрудники колонии в Сухиничах

В ИК-5 в Сухиничах действует цех металлообработки, где осужденные производят различные кованые изделия.
Сотрудники центра трудовой адаптации предложили организовать выставочный павильон с выпускаемой продукцией, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 17 апреля.
Рядом с административным зданием учреждения установили сборную беседку. В нее поставили металлическую лавку, урны и мангал.
Фото: пресс-служба УФСИН.
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