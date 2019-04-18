Выставочный павильон кованых изделий организовали сотрудники колонии в Сухиничах

18.04.2019 16:40 128

В ИК-5 в Сухиничах действует цех металлообработки, где осужденные производят различные кованые изделия. Сотрудники центра трудовой адаптации предложили организовать выставочный павильон с выпускаемой продукцией, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 17 апреля. Рядом с административным зданием учреждения установили сборную беседку. В нее поставили металлическую лавку, урны и мангал. Фото: пресс-служба УФСИН.



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