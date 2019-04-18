Сотрудников образовательных учреждений наказали за салаты из прошлогодних овощей

18.04.2019 15:57 223

Прокуратура Бабынинского района провела проверку организации питания в образовательных учреждениях района.

Были выявлены нарушения при хранении продуктов и инвентаря, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 18 апреля.

Кроме того, в одном учреждении повар не прошел профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. А в трех других салаты готовились из овощей урожая прошлого года без термической обработки.

Директоров учреждений обязали устранить выявленные нарушения.

Девять сотрудников дисциплинарно наказали. Пять должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Фото: Pixabay.com.