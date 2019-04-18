Крупу неопознанного возраста нашли и уничтожили на госпредприятии

18.04.2019 06:53 128

При проверке юхновского государственного учреждения, которое закупает крупы для питания, обнаружили, что качество еды недостаточно контролируется, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора в среду, 17 апреля. На 2,9 кг перловой крупы и 6,18 кг шлифованного колотого гороха не было ярлыков с датой выработки. Сроки годности круп было невозможно установить. Продукты признали некачественными и изъяли. Виновным привлекли к административной ответственности. Фото: pxhere.com



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