Крупу неопознанного возраста нашли и уничтожили на госпредприятии

При проверке юхновского государственного учреждения, которое закупает крупы для питания, обнаружили, что качество еды недостаточно контролируется, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора в среду, 17 апреля.
На 2,9 кг перловой крупы и 6,18 кг шлифованного колотого гороха не было ярлыков с датой выработки. Сроки годности круп было невозможно установить.
Продукты признали некачественными и изъяли. Виновным привлекли к административной ответственности.
Фото: pxhere.com
|
Лесничество наказано за то, что не выделяло деревья для населения 18.04.2019 08:00
Половодье ничего не затопило в области 17.04.2019 20:41
Пассажир с водителем пытались поменяться местами при виде полиции 17.04.2019 19:21
Электричество отключат по плану в разных районах Калуги 17.04.2019 18:24
Кирпичный дом почти сгорел в деревне Каменка 17.04.2019 18:20
Полицейские изъяли контрафактные товары на 400 тысяч рублей 17.04.2019 17:10
ЧОП заставили нанять 9 охранников 17.04.2019 15:39
Экскаватор перекопал газопровод в Ферзиково 17.04.2019 15:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Знакомимся с системой бесконтактных платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: