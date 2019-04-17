Экскаватор перекопал газопровод в Ферзиково

17.04.2019 15:14 277

В среду, 17 апреля, экскаваторщик повредил газопровод высокого давления в Ферзиково. Земляные работы рядом со стальной трубой диаметром 250 мм проводились без разрешения. Без газа остались Ферзиково, Бронцы и Кольцово. Прекращено газоснабжение 2 146 абонентов, сообщает минэнерго. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Фото: pxhere.com.



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