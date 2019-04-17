Комиссия решит, эвакуировать ли автохлам из калужских дворов

17.04.2019 14:26 304

Осмотр транспорта, который выглядит бесхозным и брошенным, проведут в Калуге 25 апреля.

Специальная комиссия будет изучать старые машины с 10 до 13 дня по адресам:

ул. Гурьянова, д.65

ул. Степана Разина, д.5

ул. Рылеева, д.46а,

ул. Литейная, д.9

ул. Окружная, д.31

ул. Дзержинского, д.89

ул. Тульская, 121,

ул. Калужского Ополчения, д.9

ул. Пролетарская, д.116

Хозяевам потенциального автохлама предлагают присутствовать при осмотре, сообщила пресс-служба городской управы.

После его окончания комиссия решит, эвакуировать авто или нет.

Фото: пресс-службы городской управы.