Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 17 апреля
$ 64.24 0.00
72.65 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Комиссия решит, эвакуировать ли автохлам из калужских дворов

17.04.2019 14:26 7 304
Комиссия решит, эвакуировать ли автохлам из калужских дворов

Осмотр транспорта, который выглядит бесхозным и брошенным, проведут в Калуге 25 апреля.

Специальная комиссия будет изучать старые машины с 10 до 13 дня по адресам:

  • ул. Гурьянова, д.65
  • ул. Степана Разина, д.5
  • ул. Рылеева, д.46а,
  • ул. Литейная, д.9
  • ул. Окружная, д.31
  • ул. Дзержинского, д.89
  • ул. Тульская, 121,
  • ул. Калужского Ополчения, д.9
  • ул. Пролетарская, д.116

Хозяевам потенциального автохлама предлагают присутствовать при осмотре, сообщила пресс-служба городской управы.

После его окончания комиссия решит, эвакуировать авто или нет.

Фото: пресс-службы городской управы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

11 жителей Обнинска получили зарплату после вмешательства прокуратуры 17.04.2019 16:48

Несколько человек пострадали при столкновении легковушек под Бабынино 17.04.2019 16:01

ЧОП заставили нанять 9 охранников 17.04.2019 15:39

Экскаватор перекопал газопровод в Ферзиково 17.04.2019 15:14

Банда машинистов воровала нефтепродукты из цистерн 17.04.2019 15:04

Убийство лося расследуют в Козельском районе 17.04.2019 13:41

Наркоторговец получил 9 лет за проданный пакет с дурманом 17.04.2019 12:43

Задержан мигрант, который грабил женщин в центре Обнинска 17.04.2019 12:18

Байкер получил травмы при падении с мотоцикла в центре Калуги 17.04.2019 11:59

Калужский наркоман дурман купить успел, а употребить — нет 17.04.2019 10:03

Народные новости
670 5
Nomad500
1589 6
LEO55
1309 11
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Знакомимся с системой бесконтактных платежей

15 апр 2019 10:28
Новости компаний

ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%

ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов

Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»

ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.