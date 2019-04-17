Дача сгорела на ночь глядя в Боровском районе

17.04.2019 08:11 159

Во вторник, 16 апреля, загорелся дом под дачу в деревне Серединское Боровского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:16. Тушить полыхающее здание прибыли 8 человек на двух спецмашинах. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняют. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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