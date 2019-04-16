Водоконал оштрафовали за питьевую воду, не соответствующую нормам

16.04.2019 19:14 15

В Кировском районе были взяты пробы питьевой воды для проверки на соответствие нормам, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 16 апреля.

Оказалось, что в воде превышено содержание железа. Кроме этого она не соответствует показателям по цветности.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. ГП КО «Калугаоблводоканал» оштрафовали на 20 тысяч.

Фото: Pixabay.com.