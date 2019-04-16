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Гаишники остановили подвыпившего водителя после окончания массовых проверок

16.04.2019 13:08 0 364
Гаишники остановили подвыпившего водителя после окончания массовых проверок

В понедельник, 11 апреля, сотрудники ГИБДД провели очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверки организовали в микрорайоне «Хрустальный». Во время рейда нарушителей не обнаружили.

Однако после окончания мероприятия, сотрудники Госавтоинспекции остановили 38-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде.

Его ждет штраф в 30 тысяч и лишение прав на 1,5-2 года.

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД.


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