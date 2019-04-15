Лесоруб сядет на полтора года за вырубленные в запретной зоне деревья

15.04.2019 17:47 66

45-летний заместитель директора «Боровского лесопромышленного предприятия» признан виновным в незаконной вырубке леса в районе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 15 апреля.

Он выдал рабочим инвентарь и указал участок, на котором надо было срубить деревья. Разрешения на рубку у руководителя не было, лес был расположен на особо защитном участке. В итоге ущерб лесному фонду превысил 1,2 миллиона рублей.

Руководителя приговорили к 1 году и 6 месяцам в колонии общего режима.

Фото: pxhere.com