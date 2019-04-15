Рецидивисты воровали чугунные ванные на дачах в Обнинске

15.04.2019 16:29 149

Двое мужчин, у которых уже есть различные судимости, воровали чугунные ванны и другие металлические изделия на дачах в Обнинске, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 15 апреля.

Награбленное они сдавали в пункты приема металлолома. Обкрадывали дачи рецидивисты в течение трех месяцев - с октября по декабрь прошлого года. Успели обчистить 15 дач, а затем их поймали.

Мужчины признались в содеянном и раскаялись. За кражи им грозит до 6 лет.

Фото: pxhere.com.