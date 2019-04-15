Каждый третий торговец алкоголем работал с нарушениями

15.04.2019 15:52 205

39 торговых точек с алкоголем проверили в Калужской области за первый квартал. Нарушения нашли на 36% объектов, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 15 апреля.

Продавцы торговали пивом с истекшим сроком годности, не контролировали температурно-влажностной режим. Работники не вовремя проходили медосмотры и гигиеническое обучение, на складах в срок не делали косметический ремонт.

За 17 нарушений продавцов оштрафовали на 127,5 тыс. рублей.

Фото: pxhere.com.