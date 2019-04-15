Боровский бизнесмен оставил без квартир 24 дольщика и отделался условным сроком

15.04.2019 15:13 386

37-летнего боровского коммерсанта признали виновным в злоупотреблении полномочиями, из-за которых обанкротилась фирма-застройщик, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 15 апреля.

Мужчина возглавлял фирму с 2013 по 2017 год. При этом он старался извлечь выгоду для друзей и родственников в ущерб интересам предприятия. В итоге фирме нанесен ущерб более чем на 15 млн. рублей, застройщик не смог достроить жилой дом и обанкротился. Без квартир остались 24 дольщика.

Предприниматель получил 2 года условно.

Фото: pxhere.com.