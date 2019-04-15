Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 15 апреля
$ 64.52 0.12
72.84 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Боровский бизнесмен оставил без квартир 24 дольщика и отделался условным сроком

15.04.2019 15:13 0 386
Боровский бизнесмен оставил без квартир 24 дольщика и отделался условным сроком

37-летнего боровского коммерсанта признали виновным в злоупотреблении полномочиями, из-за которых обанкротилась фирма-застройщик, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 15 апреля.

Мужчина возглавлял фирму с 2013 по 2017 год. При этом он старался извлечь выгоду для друзей и родственников в ущерб интересам предприятия. В итоге фирме нанесен ущерб более чем на 15 млн. рублей, застройщик не смог достроить жилой дом и обанкротился. Без квартир остались 24 дольщика.

Предприниматель получил 2 года условно.

Фото: pxhere.com.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Лесоруб сядет на полтора года за вырубленные в запретной зоне деревья 15.04.2019 17:47

Обнинские кудоисты завоевали золото и бронзу на соревнованиях 15.04.2019 17:37

Рецидивисты воровали чугунные ванные на дачах в Обнинске 15.04.2019 16:29

Каждый третий торговец алкоголем работал с нарушениями 15.04.2019 15:52

Канищево и прилегающие окраины отключат от воды 15.04.2019 14:52

Предприниматель брал деньги за похороны, которые не мог провести 15.04.2019 14:47

Сотрудников колоний наказали за полутьму 15.04.2019 13:59

Клещи покусали 10 человек за неделю 15.04.2019 13:45

Юноша неудачно повернул и спровоцировал столкновение на Киевской трассе 15.04.2019 11:57

Девушка обокрала подругу, чтобы погасить кредит 15.04.2019 11:47

Народные новости
1075 14
Lsqz
1300 0
Танюлька
1261 9
Yuris

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Знакомимся с системой бесконтактных платежей

Сегодня 10:28
Новости компаний

Финал «Игры престолов» в твоем смартфоне на «МегаФон ТВ»

Калужане доверили свою безопасность «Ростелекому»

«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019

Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Ничего не поменялось
 258
Стало хуже
 225
Стало лучше
 19
Не знаю, не обращал внимания
 38
Всего проголосовало: 540
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.