Канищево и прилегающие окраины отключат от воды

15.04.2019 14:52 223

Холодную воду отключат во вторник, 16 апреля, из-за аварийно-ремонтных работ водоканала. С 9:00 до 17:00 воды не будет: д. Канищево

ул. Восточный проезд

ул. Некрасова

ул. Матросова

ул. Островского (частный сектор)

ул. Постовалова д. 21, д. 23, д. 25

ул. Никитина, 108. Как сообщает пресс-служба «Калугаоблводоканала», при необходимости будет организован подвоз питьевой воды.



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