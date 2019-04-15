Сотрудников колоний наказали за полутьму

15.04.2019 13:59 258

Проверки исправительных колоний региона показали, что часть помещений в учреждениях была освещена недостаточно, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 15 апреля.

Лампочек не хватало в комнатах длительных свиданий, питания отряда, спальных секциях, в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, медицинской части.

За полутьму в помещениях наказали 6 должностных лиц. Им вынесли предупреждения и штрафы.

Фото: pxhere.com.