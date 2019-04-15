Девушка обокрала подругу чтобы погасить кредит

15.04.2019 11:47 294

Жительница Малоярославецского района обнаружила пропажу 1300 евро и обратилась в полицию, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 15 апреля.

Полицейские начали опрашивать знакомых пострадавшей и заподозрили одну из подруг, которая все время путалась в показаниях. Когда ее вызвали в отделение, девушка сразу «раскололась». Она часто бывала в гостях у подруги и знала, где лежат деньги. Евро она украла, чтобы срочно погасить банковский кредит.

Девушка обещает возместить все украденное. Но 5 лет за кражу ей грозит все равно.

Фото: pxhere.com