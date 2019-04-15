Пожилой скутерист пострадал в столкновении с иномаркой

15.04.2019 11:01 291

Иномарка «Ниссан» и скутер столкнулись в субботу, 13 апреля в Малоярославце в 15:50.

По предварительным данным инспекторов, водитель иномарки выезжал с парковки и не пропустил 67-летнего мужчину, который ехал по главной дороге на скутере «Стелс», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В итоге, водитель скутера получил травмы.

Фото: УГИБДД по Калужской области