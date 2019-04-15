Мужчина обжег живот при тушении сараев в Калуге

15.04.2019 09:24 378

В ночь на понедельник, 15 апреля, загорелась хозпростройка на калужской улице Газовой.

Пожарных на место ЧП вызвали в 1:12. Полыхала дощатая постройка размером 3х4 метра. Сарай тушили 10 человек, им удалось спасти от огня расположенный рядом гараж.

В результате возгорания пострадал 42-летний мужчина, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. У мужчины ожог живота. Как он получил такую необычную травму, не уточняется.

По предварительным данным, сарай загорелся из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных.

Фото: pexels.com.