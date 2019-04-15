Молодая пара украла деньги с помощью найденного телефона

15.04.2019 08:56 58

Житель Малоярославецкого района потерял телефон, а когда восстановил сим-карту, то обнаружил, что с его счета сняли 2500 рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 13 апреля.

Полицейские выяснили, что телефон на автомобильной стоянке нашли местные юноша и девушка. Они смогли списать деньги через мобильное приложение, а сам сотовый оставили себе.

На пару заведено дело о краже. Гаджет и деньги они вернули хозяину.

Фото: pxhere.com