Мокрый снег в области прогнозируют до середины дня

15.04.2019 08:34 179

В понедельник, 15 апреля, в Калужской области начался мокрый снег, который оседает на проводах и деревьях.

Непогода в регионе сохранится в первой половине, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Жителей области призывают быть осторожнее на улицах и дорогах. И напоминают, что под тяжестью снега могут упасть непрочные конструкции.