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Мокрый снег в области прогнозируют до середины дня

15.04.2019 08:34 0 179
Мокрый снег в области прогнозируют до середины дня

В понедельник, 15 апреля, в Калужской области начался мокрый снег, который оседает на проводах и деревьях.

Непогода в регионе сохранится в первой половине, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Жителей области призывают быть осторожнее на улицах и дорогах. И напоминают, что под тяжестью снега могут упасть непрочные конструкции.


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