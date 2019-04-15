Человек пострадал при пожаре в калужской квартире

15.04.2019 06:58 199

В воскресенье, 14 апреля, загорелась квартира в пятиэтажке на калужской улице Карчевской. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 11:07. Тушить пламя прибыли 11 спасателей на 4 спецмашинах. В результате возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняют специалисты. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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