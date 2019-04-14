Северо-восточный ветер усилится в области

14.04.2019 14:45 135

В воскресенье, 14 апреля, после 16:00 в Калужской области ожидается усиление северо-восточного ветра.

По прогнозам главного регионального управления МЧС, ветер усилится до 12-17 м/с.

Жителей региона призывают без необходимости не выходить из дома. На улице стоит держаться подальше от ветхих конструкций, рекламных щитов, недостроенных домов. Не подходить к оборванным проводам и линиям электропередач.

Фото: pxhere.com.