Двухквартирный дом полыхал в Бетлице, пострадал человек

14.04.2019 11:02 261

Поздним субботним вечером, 13 апреля, загорелся двухквартирный жилой дом на улице Аксенова в поселке Бетлица.

Пожарных к объятому огнем зданию вызвали в 23:36. на место ЧП прибыли 12 спасателей на 4 машинах. С пламенем они справились. Но судя по оперативным фото дом был практически полностью уничтожен огнем.

По данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, в результате возгорания пострадал один человек.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



