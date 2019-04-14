Человек пострадал при пожаре в квартире на окраине Калуги

14.04.2019 10:04 118

В субботу, 13 апреля, вечером загорелась квартира на окраине Калуги в деревне Колюпаново.

Информация о пожаре поступила на пульт МЧС в 19:24. на место выдвинулись 3 смецмашины и 10 огнеборцев, которые совместными усилиями потушили пламя.

В результате возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.