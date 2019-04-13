Водителю из Подмосковья предъявлено обвинение в массовом смертельном ДТП в регионе

Полицейские закончили расследование аварии, которая произошла в Калужской области на трассе А-108 14 ноября прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 13 апреля.
Тогда водитель из Подмосковья на Hyundai Grand Starex выезжал на дорогу с киевской трассы, пересек сплошную и выехал на встречку. Там он столкнулся с Hyundai Accent, который от удара откатился назад и врезался в «Лада Ларгус».
Молодой водитель «Акцента» скончался на месте.
Жителю Подмосковья предъявлено обвинение.
Фото: пресс-службы УМВД
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