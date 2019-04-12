Автобус «ПАЗ» и фура «Скания» столкнулись на трассе «Москва-Рославль»

12.04.2019 19:10 114

В пятницу, 12 апреля, в 17-22 спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе, сообщила пресс-служба МЧС. Фура Scania столкнулась с автобусом «ПАЗ» на 127 километре трассы А-130 «Москва-Рославль». В аварии есть пострадавший. Всего на месте происшествия работало 10 человек – сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба МЧС.



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